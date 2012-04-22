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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сиена
Дженоа - Сиена: обзор матча 22 апреля 2012
Дженоа
22.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 4
Завершен
Сиена
79'
К. Дель Гроссо (АГ)
17'
Ф. Бриенца
19'
М. Дестро
37'
Ф. Бриенца
49'
Л. Джорджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сиена
Замена
Д. Маннини
️️️️
П. Гросси
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
К. Дель Гроссо
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Ю. Куцка
Замена
А. Сесту
️️️️
Л. Джорджи
Замена
Э. Богдани
️️️️
М. Дестро
Замена
К. Каладзе
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Л. Джорджи
Желтая карточка
А. Джилардино
ГОЛ! 0:4!
Л. Джорджи
Пас отдал
Ф. Бриенца
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бриенца
Пас отдал
П. Гросси
Замена
К. Хоркера
️️️️
М. Альхассан
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Желтая карточка
М. Росси
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Дестро
Пас отдал
К. Дель Гроссо
Желтая карточка
Д. Место
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бриенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЛЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Альберто Джилардино
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Паоло Гросси
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
83
Бово
18
Альхассан
4
Гранквист
27
Место
7
Росси
33
Куцка
8
Бьондини
19
Джилардино
8
Паласио
10
Скулли
4-4-2
23
Бркич
2
Витьелло
19
Терци
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
23
Гросси
8
Вергассола
14
Гацци
10
Джорджи
20
Бриенца
21
Дестро
33
Куцка
13
Антонелли
13
Антонелли
33
Куцка
10
Скулли
13
Каладзе
13
Каладзе
10
Скулли
18
Альхассан
14
Хоркера
14
Хоркера
18
Альхассан
23
Гросси
70
Маннини
70
Маннини
23
Гросси
10
Джорджи
7
Сесту
7
Сесту
10
Джорджи
21
Дестро
81
Богдани
81
Богдани
21
Дестро
Остались в запасе
Дженоа
Сиена
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Дженоа - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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