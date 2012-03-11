Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 11 марта 2012
Дженоа
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Д. Бьондини
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
К. Констан
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Б. Янкович
Замена
Д. Место
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
П. Де Челье
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
Ю. Куцка
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
21
Алессандро Матри
ЛФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3
Симоне Пепе
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-3-4
1
Фрей
45
Карвальо
13
Каладзе
24
Моретти
33
Куцка
8
Бьондини
7
Росси
8
Паласио
19
Джилардино
10
Скулли
7
Янкович
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Джаккерини
4
Касерес
29
Де Челье
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
21
Матри
7
Янкович
19
Констан
19
Констан
7
Янкович
10
Скулли
27
Место
27
Место
10
Скулли
8
Бьондини
25
Беллуски
25
Беллуски
8
Бьондини
3
Пепе
11
Элиа
11
Элиа
3
Пепе
15
Джаккерини
22
Боррьелло
22
Боррьелло
15
Джаккерини
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Ювентус
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+