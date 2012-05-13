Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Палермо
Дженоа - Палермо: обзор матча 13 мая 2012
Дженоа
13.05.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
52'
А. Джилардино
70'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Палермо
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Росси
Замена
Р. Карвальо
️️️️
Д. Скулли
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 2:0!
Д. Скулли
Пас отдал
А. Джилардино
Замена
И. Лорес Варела
️️️️
М. Агиррегарай
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Росси
Замена
Д. Бричетто
️️️️
Э. Вивиано
Замена
Ф. Васкес
️️️️
А. Мехмети
Желтая карточка
К. Лабрин
Желтая карточка
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
8
Давиде Бьондини
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ПП
7
Марко Росси
ЛФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Бошко Янкович
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
24
Моретти
13
Каладзе
4
Гранквист
27
Место
10
Скулли
8
Бьондини
25
Беллуски
7
Росси
19
Джилардино
7
Янкович
4-4-2
2
Вивиано
6
Муньос
18
Лабрин
17
Мантовани
5
Пизано
8
Мильяччо
16
Бертоло
13
Агиррегарай
8
Баррето
26
Мехмети
19
Будан
7
Янкович
31
Сампиризи
31
Сампиризи
7
Янкович
10
Скулли
45
Карвальо
45
Карвальо
10
Скулли
7
Росси
23
Бирса
23
Бирса
7
Росси
13
Агиррегарай
11
Лорес Варела
11
Лорес Варела
13
Агиррегарай
2
Вивиано
22
Бричетто
22
Бричетто
2
Вивиано
26
Мехмети
20
Васкес
20
Васкес
26
Мехмети
Остались в запасе
Дженоа
Палермо
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
5
Милан Миланович
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
5
Милан Миланович
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Дженоа - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Палермо
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+