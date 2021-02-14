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    Весли Лаутоа - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Весли
    Фамилия Лаутоа
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 25 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2021 1' -86' Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    83'
    25.04.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:1 Дижон (Дижон)
    18.04.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:0 Ницца (Ницца)
    11.04.2021 1' -84' Монако (Монако) 3:0 Дижон (Дижон)
    04.04.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Дижон (Дижон)
    21.03.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Реймс (Реймс)
    87'
    14.03.2021 1' -56' Дижон (Дижон) 1:3 Бордо (Бордо)
    03.03.2021 1' -83' Брест (Брест) 3:1 Дижон (Дижон)
    21.02.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    61'
    07.02.2021 1' -90' Монпелье (Монпелье) 4:2 Дижон (Дижон)
    03.02.2021 1' -80' Дижон (Дижон) 0:1 Лион (Лион)
    31.01.2021 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    27.01.2021 79' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Дижон (Дижон)
    24.01.2021 1' -74' Дижон (Дижон) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    09.01.2021 64' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Марсель (Марсель)
    66'
    06.01.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.11.2020 1' -26' Дижон (Дижон) 0:1 Ланс (Ланс)
    08.11.2020 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.11.2020 1' -58' Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2020 1' -55' ПСЖ (Париж) 4:0 Дижон (Дижон)
    16.10.2020 1' -79' Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.10.2020 82' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    27.09.2020 82' -90' Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 66' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 46' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    28.08.2020 1' -90' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
    45'
    22.08.2020 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Анжер (Анжер)
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