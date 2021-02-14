Весли Лаутоа - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Весли
|Фамилия
|Лаутоа
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Весли
|Фамилия
|Лаутоа
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|25
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|1' -86'
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|83'
|25.04.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|11.04.2021
|1' -84'
|Монако (Монако)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|04.04.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|21.03.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|87'
|14.03.2021
|1' -56'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|03.03.2021
|1' -83'
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|21.02.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|61'
|07.02.2021
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|4:2
|Дижон (Дижон)
|03.02.2021
|1' -80'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Лион (Лион)
|31.01.2021
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|27.01.2021
|79' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|24.01.2021
|1' -74'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|09.01.2021
|64' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|66'
|06.01.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.11.2020
|1' -26'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|08.11.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.11.2020
|1' -58'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2020
|1' -55'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|16.10.2020
|1' -79'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|04.10.2020
|82' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|82' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|66' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|46' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|28.08.2020
|1' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)
|45'
|22.08.2020
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Анжер (Анжер)