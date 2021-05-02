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Весли Лаутоа
Статистика
Весли Лаутоа - статистика
Завершил карьеру
25 августа 1987 (39)
#6 | Защитник
184 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
25
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1 : 5
02.05.2021
Метц
1' - 86'
83'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 1
25.04.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2 : 0
18.04.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3 : 0
11.04.2021
Дижон
1' - 84'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 0
04.04.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0 : 1
21.03.2021
Реймс
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 3
14.03.2021
Бордо
1' - 56'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
1' - 83'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2 : 1
21.02.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0 : 1
03.02.2021
Лион
1' - 80'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 0
31.01.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 2
27.01.2021
Дижон
79' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1 : 1
24.01.2021
Страсбур
1' - 74'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0 : 0
09.01.2021
Марсель
64' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0 : 0
06.01.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0 : 1
22.11.2020
Ланс
1' - 26'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 1
08.11.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0 : 0
01.11.2020
Лорьян
1' - 58'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
4 : 0
24.10.2020
Дижон
1' - 55'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1 : 1
16.10.2020
Ренн
1' - 79'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3 : 0
04.10.2020
Дижон
82' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
1' - 82'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
20.09.2020
Дижон
66' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4 : 1
28.08.2020
Дижон
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
22.08.2020
Анжер
1' - 90'
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