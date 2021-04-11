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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Дижон
Монако - Дижон: обзор матча 11 апреля 2021
Монако
11.04.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
49'
С. Йоветич
63'
В. Бен-Йеддер
89'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Дижон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бен-Йеддер
89'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
С. Фабрегас
85'
85'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Боэ
84'
Замена
А. Добре
️️️️
В. Лаутоа
Замена
Э. Матацо
️️️️
О. Чуамени
83'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
82'
79'
Замена
️️️️
М. Бальде
73'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Я. Бензия
73'
Замена
Р. Ассале
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Г. Марипан
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
49'
Пенальти не реализован!
В. Бен-Йеддер
49'
48'
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Диоп
46'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Р. Агилар
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
8
Яссин Бензия
АП
17
Мама Бальде
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Леком
19
Сидибе
3
Марипан
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
2
Агилар
24
Фофана
10
Диоп
10
Головин
9
Йоветич
3-2-1-3-1
16
Альягбе
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
23
Боэ
16
Чала
14
Мари
17
Бальде
8
Бензия
43
Целина
33
Камара
Фабрегас
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
Фабрегас
2
Агилар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
2
Агилар
14
Чуамени
8
Матацо
8
Матацо
14
Чуамени
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
23
Боэ
26
Чафик
26
Чафик
23
Боэ
6
Лаутоа
29
Добре
29
Добре
6
Лаутоа
8
Бензия
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Бензия
33
Камара
27
Ассале
27
Ассале
33
Камара
Остались в запасе
Монако
Дижон
1
Вито Манноне
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Монако - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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