Спартак
Александер Джику
€ 6,50 млн
Александер Джику - новости
Спартак
9 августа 1994 (31), Монпелье
#6 | Защитник
182 см
Гана | Франция
В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков
Вчера, 12:50
6
Станкович выпустил новичков-защитников в старте на «Динамо»
13 сентября
9
Джику поделился первыми впечатлениями от «Спартака»
13 сентября
Видео
Новички «Спартака» Ву и Джику приступили к тренировкам с командой
12 сентября
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
9 сентября
9
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»
9 сентября
4
Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»
9 сентября
6
Видео
Джику обратился к болельщикам «Спартака»
9 сентября
9
Фото
Джику перешел в «Спартак»
9 сентября
16
«Спартак» дожал трансфер защитника Джику
8 сентября
14
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
8 сентября
24
В Турции сообщили о сорвавшемся трансфере Джику в «Спартак»
7 сентября
31
Раскрыта причина задержки трансфера Джику в «Спартак»
6 сентября
1
«Бешикташ» хотел перехватить Джику у «Спартака»
6 сентября
Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»
6 сентября
6
Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей»
5 сентября
8
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
4 сентября
1
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
4 сентября
6
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
3 сентября
7
Подробности трансфера Джику в «Спартак»
3 сентября
20
Во и Джику перейдут в «Спартак»
3 сентября
22
«Спартак» может подписать двух игроков до закрытия трансферного окна
3 сентября
6
«Спартак» договорился по трансферу защитника «Фенербахче»
2 сентября
6
Названа причина отказа игрока сборной Ганы от перехода в «Спартак»
1 сентября
5
«Спартак» договорился по центральному защитнику «Фенербахче»
30 августа
8
«Спартак» рассмотрит несколько кандидатов после срыва трансфера Куэсты
28 августа
3
Назван размер возможной зарплаты в «Спартаке» игрока из Ганы
8 августа
2
«Спартак» близок к подписанию центрального защитника
8 августа
16
«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы
3 августа
3
Джику вряд ли перейдет в «Спартак»: известна причина
2 августа
4
1
2
