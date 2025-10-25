Вердикт ЭСК по удалению спартаковца Джику в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС дала оценку эпизоду из матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

Речь об удалении Александера Джику в первом тайме.

«Время по таймеру: 26-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Спартака» Александера Джику

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Спартака» Александера Джику

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Спартака» Александер Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол».