Вердикт ЭСК по удалению спартаковца Джику в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС дала оценку эпизоду из матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).
Речь об удалении Александера Джику в первом тайме.
«Время по таймеру: 26-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Спартака» Александера Джику
Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Спартака» Александера Джику
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Спартака» Александер Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол».
Источник: РФС