Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»

Переход центрального защитника Александера Джику из «Фенербахче» в «Спартак» оказался под вопросом.
Это связано со сменой главного тренера в турецкой команде. Уволенный Жозе Моуринью не рассчитывал на 31-летнего ганца, но у его преемника может быть другое мнение.
Один из кандидатов на замену португальцу – Доменико Тедеско. Сообщается, что в случае назначения он видит в Джику важного игрока ротации.
Таким образом, есть вероятность, что экс-тренер «Спартака» сорвет уже согласованный трансфер московского клуба.
- Планировалось, что Джику присоединится к спартаковцам за 2 миллиона евро.
Источник: твиттер журналиста Эрсина Сезера