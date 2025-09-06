Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»

Переход центрального защитника Александера Джику из «Фенербахче» в «Спартак» оказался под вопросом.

Это связано со сменой главного тренера в турецкой команде. Уволенный Жозе Моуринью не рассчитывал на 31-летнего ганца, но у его преемника может быть другое мнение.

Один из кандидатов на замену португальцу – Доменико Тедеско. Сообщается, что в случае назначения он видит в Джику важного игрока ротации.

Таким образом, есть вероятность, что экс-тренер «Спартака» сорвет уже согласованный трансфер московского клуба.