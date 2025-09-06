«Бешикташ» хотел перехватить Джику у «Спартака»

Сделка по переходу защитника Александера Джику из «Фенербахче» в «Спартак» должна быть закрыта уже в ближайшее время.

«Бешикташ» хотел перехватить футболиста и вeл переговоры с его агентами, однако сам игрок намерен присоединиться к красно-белым. Он уже прошeл медосмотр и был впечатлeн работой московского клуба.