«Бешикташ» хотел перехватить Джику у «Спартака»

Сделка по переходу защитника Александера Джику из «Фенербахче» в «Спартак» должна быть закрыта уже в ближайшее время.
«Бешикташ» хотел перехватить футболиста и вeл переговоры с его агентами, однако сам игрок намерен присоединиться к красно-белым. Он уже прошeл медосмотр и был впечатлeн работой московского клуба.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро. Игрок подпишет с клубом контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»