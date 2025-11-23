Джику рассказал об изменениях в «Спартаке» после ухода Станковича

Защитник «Спартака» Александер Джику дал комментарий после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Это был 1-й матч после отставки главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба в качестве врио сменил Вадим Романов.

На следующей неделе «Спартак» сыграет с «Локомотивом» и «Балтикой».

«Хорошая победа, хорошая игра с нашей стороны.

После смены тренера ничего особенно не поменялось. Мы смогли изменить что‑то в голове, перестроиться и выдать очень хороший матч. Романов привнес что‑то новое в нашу ментальность и в нашу голову», – сказал Джику.