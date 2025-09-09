Джику перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о переходе защитника Александера Джику. Игрок подписал с клубом двухлетний контракт. Ранее Джику выступал за «Фенербахче».

«Мы тепло приветствуем в «Спартаке» ганского защитника, который будет выступать за красно-белых под четвертым номером, и желаем ему успехов!» – говорится в сообщении московского клуба.

Вчера футболист забил победный гол в отборочном матче ЧМ-2026 Гана – Мали (1:0).