Джику перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о переходе защитника Александера Джику. Игрок подписал с клубом двухлетний контракт. Ранее Джику выступал за «Фенербахче».
«Мы тепло приветствуем в «Спартаке» ганского защитника, который будет выступать за красно-белых под четвертым номером, и желаем ему успехов!» – говорится в сообщении московского клуба.
Вчера футболист забил победный гол в отборочном матче ЧМ-2026 Гана – Мали (1:0).
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
Источник: официальный сайт «Спартака»