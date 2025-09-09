Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джику перешел в «Спартак»

Сегодня, 11:06
12

«Спартак» объявил о переходе защитника Александера Джику. Игрок подписал с клубом двухлетний контракт. Ранее Джику выступал за «Фенербахче».

«Мы тепло приветствуем в «Спартаке» ганского защитника, который будет выступать за красно-белых под четвертым номером, и желаем ему успехов!» – говорится в сообщении московского клуба.

Вчера футболист забил победный гол в отборочном матче ЧМ-2026 Гана – Мали (1:0).

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро.
  • По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
  • 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

Еще по теме:
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
Джику обратился к болельщикам «Спартака» 3
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко 7
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Фенербахче Спартак Джику Александер
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1757405633
Ну вот и разрешились эти "страдания" !))) Обломитесь болотные "доброжелатели", язвившие тут по поводу сорвавшегося трансфера !!! Добро пожаловать !!! Ну хоть позицию ЦЗ сумели закрыть до закрытия трансферов !...
Ответить
val69
1757405717
Добро пожаловать! Удачи!
Ответить
oyabun
1757406139
Это есть Гуд! По тем ТТД что я видел в сети, парень должен быть сильнее Дуарте. Единственное возраст.., но год другой должен еще попылить не хуже молодых.
Ответить
Паровозов
1757406748
Не староват то очередной уголек?
Ответить
FWSPM
1757407009
Удачи
Ответить
ScarlettOgusania
1757407714
под постом бомбы спецом оставлены старые данные от "источников", Джику разорвал контракт и перешел в Спартак свободным агентом...) удачи, Алекс..!
Ответить
Myasko
1757410734
Наконец-то Санта-Барбара закончилась. Добро пожаловать!
Ответить
vick-north-west
1757410974
Хорошая и неожиданная замена 31-летнему же Гоше Джикия, мигрировавшему летом в обратном направлении - в Турцию.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1757413583
Срамтак занялся своим любимым занятием. Опять трясут африканские пальмы в поисках зулусов. И падают к ним одни неликвиды, никому не нужные и никому не известные, ещё и в 5 раз дороже номинала. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
13:44
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Все новости
Все новости
Промоутер высказался о возможности боя Смолова и Дзюбы
13:29
Селюк – о «Зените»: «Покупают бразильцев словно помидоры на рынке»
13:20
1
Обляков заявил о желании поиграть в Европе
13:05
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд
10:18
6
19-летний уроженец Челябинска заинтересовал финалиста Лиги чемпионов
10:10
4
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
09:47
7
Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»
09:14
5
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
08:37
ЦСКА согласовал покупку Кармо
08:10
3
Спартаковец Дмитриев спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»-2025
01:23
1
«Пари НН» хочет повторно арендовать нападающего «Краснодара»
00:53
Глушенков определил лучшего российского футболиста прямо сейчас
00:25
2
Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России
Вчера, 23:51
3
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
Вчера, 23:23
4
Работавший в РПЛ тренер станет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча»
Вчера, 23:11
Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»
Вчера, 23:00
Глушенков ответил, где ему удобнее всего играть
Вчера, 22:46
1
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
Вчера, 22:10
4
Канчельскис сказал, в чем самая большая разница между Англией и Россией
Вчера, 21:59
3
ЦСКА назвал «Бешикташу» цену на Кисляка
Вчера, 21:50
5
Товарищеский матч. «Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси (5:0), Заболотный забил
Вчера, 21:23
15
«Спартак» дожал трансфер защитника Джику
Вчера, 21:21
14
Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 21:12
2
Реакция Радимова на крупную победу России над Катаром
Вчера, 21:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 