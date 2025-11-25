Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство

Защитник «Спартака» Александер Джику выразил надежду, что красно-белые окажутся в топ-3 РПЛ уже к зимней паузе.
«Спартак» не потерял шансы на чемпионство. Нам просто нужна одна хорошая победная серия. Сейчас у нас две победы в чемпионате подряд. Посмотрим, удастся ли нам продлить эту серию. Мы сделаем всe необходимое для этого. Хотелось бы уйти на паузу в первой тройке. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать», – сказал Джику.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 28 очками после 16 туров.
- Красно-белые отстают на 6 очков от лидирующего «Краснодара» и на 5 от находящихся в тройке ЦСКА и «Зенита».
- До зимнего перерыва в чемпионате состоится еще два тура.
Источник: Legalbet