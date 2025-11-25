Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство

Защитник «Спартака» Александер Джику выразил надежду, что красно-белые окажутся в топ-3 РПЛ уже к зимней паузе.

«Спартак» не потерял шансы на чемпионство. Нам просто нужна одна хорошая победная серия. Сейчас у нас две победы в чемпионате подряд. Посмотрим, удастся ли нам продлить эту серию. Мы сделаем всe необходимое для этого. Хотелось бы уйти на паузу в первой тройке. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать», – сказал Джику.