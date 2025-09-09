Введите ваш ник на сайте
Джику обратился к болельщикам «Спартака»

Сегодня, 11:28
3

Новичок «Спартака» Александер Джику поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Фенербахче».

«Привет, болельщики! Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу!» – сказал Джику.

  • «Спартак» заплатит за Джику 2 миллиона евро.
  • Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
  • 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Джику Александер
кaстрюлька
1757408811
Уже хрюкать научили штоле ?
Ответить
...уефан
1757409991
...главное, что бы мы тебе рады были. Потом... И, добро пожаловать!...
Ответить
FFR
1757410361
Давай, давай, быстрее присоединяйся, времени нет на адаптацию.
Ответить
