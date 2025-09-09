Джику обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Александер Джику поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Фенербахче».
«Привет, болельщики! Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу!» – сказал Джику.
- «Спартак» заплатит за Джику 2 миллиона евро.
- Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»