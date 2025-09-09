Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику

Болельщики «Спартака» реагируют на трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику.
«Welcome! Будем надеяться, что едет он не для того, чтобы посидеть пару лет на красно-белой скамейке. Удачи!» – написал Вячеслав Аракчеев и собрал 27 лайков.
«Зачем Дуарте продали?» – спросил Дмитрий Понкратов (11 лайков).
«Добро пожаловать в Россию и в самый лучший ФК страны», – написал Игорь Степанов (13 лайков).
- «Спартак» заплатил за Джику 2 миллиона евро.
- Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
Источник: сообщество «Спартака» в VK