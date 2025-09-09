Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику

Болельщики «Спартака» реагируют на трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику.

«Welcome! Будем надеяться, что едет он не для того, чтобы посидеть пару лет на красно-белой скамейке. Удачи!» – написал Вячеслав Аракчеев и собрал 27 лайков.

«Зачем Дуарте продали?» – спросил Дмитрий Понкратов (11 лайков).

«Добро пожаловать в Россию и в самый лучший ФК страны», – написал Игорь Степанов (13 лайков).