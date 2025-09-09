Введите ваш ник на сайте
€ 5 млн

Александер Джику - трансферы

Спартак
9 августа 1994 (31), Монпелье
#4 | Защитник
182 см
Гана | Франция
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.09.25 / 30.06.27
Фенербахче
Спартак
2,50 млн €
10.07.23 / 09.09.25
Страсбур
Фенербахче
Свободный агент
05.07.19 / 10.07.23
Кан
Страсбур
4,50 млн €
11.07.17 / 05.07.19
Бастия
Кан
2 млн €
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» – 4:0!
21:23
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
1
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
8
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Все новости
