Реакция Федотова на удаление спартаковца Джику

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление спартаковца Александера Джику в матче 12-го тура против «Ростова».

«Удаление Джику в матче «Спартака» и «Ростова» – верное. Для Кукуяна в игре это сложный момент: игрок «Ростова» двигался не по центру. Кукуян правильно не оставил изначально фол без санкций, но Карасeв верно позвал его к монитору: игрок «Спартака», находящийся по центру, не успевал за Голенковым.

При этом форвард «Ростова» был в десяти метрах от штрафной. Фол Джику – это лишение явной возможности забить гол. Оценка Кукуяна снижена не будет, но отмечаем работу Сергея, который верно разобрался и позвал Павла посмотреть повтор», – сказал Федотов.