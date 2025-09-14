Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков

Сегодня, 12:50
3

Тренер «Спартака» Ненад Сакич оценил дебют защитников Кристофера Ву и Александера Джику против «Динамо» (2:2).

  • Оба игрока вышли в основе.
  • Ву и Джику не помешали оформить дубль Бителло.
  • Джику пришел из «Фенербахче», Ву – из «Ренна».

«По выбору в обороне понимали, что есть риск. Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками», – сказал Сакич.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Джику Александер Ву Кристофер
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1757843520
нормально сыграли на фоне вцелом плохой общекомандной игры
Ответить
oyabun
1757843647
Не хуже и не лучше остальных сыграли.
Ответить
FROLL007
1757843987
Дырищи те ещё. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Дзюба определил лучшего форварда РПЛ
12:17
Подробная статистика Захаряна против «Реала»
11:54
Радимов не верит в победу «Зенита» над «Балтикой»
11:43
8
В «Сосьедаде» предсказали будущее Захаряна
11:33
Неожиданный прогноз Губерниева на матч «Балтика» – «Зенит»
11:24
5
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
11:12
4
Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу
11:01
7
ВидеоЭкс-зенитовец одобрил удаление Станковича и назвал Деяна рецидивистом
10:34
4
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
10:26
5
Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»
10:18
10
Генич определил лучший город планеты
13:02
В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков
12:50
3
Казаков: «В России сейчас топ-поколение, сопоставимое с тем, что принесло стране 2 Кубка УЕФА и бронзу Евро»
12:38
Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу
11:01
7
Дзюба – об игре против защитников-легионеров «Краснодара»: «Они не понимают, что русский дух не сломить»
10:49
1
ВидеоЭкс-зенитовец одобрил удаление Станковича и назвал Деяна рецидивистом
10:34
4
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
10:26
4
Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»
10:18
10
ФотоСмолов снялся вместе со всемирно известной порнозвездой
10:03
9
В «Спартаке» назвали первопричину удаления Станковича в дерби с «Динамо»
09:42
11
Реакция Рабинера на 2:2 «Динамо» и «Спартака»
09:15
7
Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Спартака»
00:54
3
Дзюба объяснил, что не так с Кордобой: «Это ненормально»
00:35
10
Оборону «Динамо» назвали цирком
00:32
7
ФотоВрач «Динамо» первым бросился на помощь истекавшему кровью спартаковцу Денисову
00:03
4
Динамовец Рубенс объяснил потерю очков со «Спартаком» «тупыми» ошибками: «Мы играли лучше»
Вчера, 23:41
7
Смородская дала прогноз, на сколько дисквалифицируют Станковича
Вчера, 23:27
2
Стало известно, на сколько матчей могут дисквалифицировать Станковича
Вчера, 23:13
19
Дзюба установил новый рекорд российского футбола
Вчера, 22:58
2
Мусаев считает, что в ворота «Краснодара» назначили спорный пенальти
Вчера, 22:48
3
Тренер «Спартака»: «Арбитры относятся к нам плохо»
Вчера, 22:46
9
Семин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»
Вчера, 22:40
4
Дзюба сказал, в чем он превосходит Роналду
Вчера, 22:33
5
Лунев назвал «мусорными» голы «Спартака» в ворота «Динамо»
Вчера, 22:31
17
Карпин сказал, в чем «Динамо» было хуже «Спартака»
Вчера, 22:27
1
Тюкавин – после матча со «Спартаком»: «Еле сдержался, чтобы не заплакать»
Вчера, 22:22
7
Дзюба назвал клуб, чемпионства которого он желает в этом сезоне
Вчера, 22:19
2
В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком»
Вчера, 22:18
8
  • Читайте нас: 