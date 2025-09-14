В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков

Тренер «Спартака» Ненад Сакич оценил дебют защитников Кристофера Ву и Александера Джику против «Динамо» (2:2).

Оба игрока вышли в основе.

Ву и Джику не помешали оформить дубль Бителло.

Джику пришел из «Фенербахче», Ву – из «Ренна».

«По выбору в обороне понимали, что есть риск. Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками», – сказал Сакич.