«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

В «Спартаке» остались недовольны судейством в домашней игре 12-го тура РПЛ против «Ростова».
- Москвичи потеряли очки – ничья 1:1.
- Матч на «Лукойл Арене» обслуживал Павел Кукуян.
Спартаковцы обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Александера Джику на 26-й минуте.
Защитник получил красную карточку за фол на Егоре Голенкове. Арбитр интерпретировал эпизод, как лишение явной возможности забить гол. Он изменил решение после просмотра ВАР, изначально ограничившись предупреждением.
Источник: «Спорт-Экспресс»