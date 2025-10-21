Введите ваш ник на сайте
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

Сегодня, 15:15
10

В «Спартаке» остались недовольны судейством в домашней игре 12-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Москвичи потеряли очки – ничья 1:1.
  • Матч на «Лукойл Арене» обслуживал Павел Кукуян.

Спартаковцы обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Александера Джику на 26-й минуте.

Защитник получил красную карточку за фол на Егоре Голенкове. Арбитр интерпретировал эпизод, как лишение явной возможности забить гол. Он изменил решение после просмотра ВАР, изначально ограничившись предупреждением.

Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
«Спартак» хочет подписать Ракова 8
Защитник «Спартака» встал на защиту Станковича 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Джику Александер Кукуян Павел
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761049890
позор кукуяновцам!
Ответить
NewLife
1761049965
Здесь глупо спорить.
Ответить
lordmrv
1761051297
Блин, я думал про "локтем в хлебало в штрафной" будут апеллировать. А тут бы не позорились, чистая красная. Я матч смотрел и в динамике видел эпизод, сказал сразу, красная.
Ответить
Spartak_forv@
1761051520
Почему по этому моменту обратились,он как раз менее спорный. А про удар локтем в голову в Гарсии в штрафной площади не обратились?
Ответить
suchi-69
1761053084
Сегодня Хачкала жёстко отстрапонит тушинских геев. Они кроме ведра вазелина ещё и пачку А4 для жалоб уже приготовили
Ответить
бу-бу
1761057935
Вы это чего нашего арапчонка ущемляете ?! Он без страсти играть не может . Требуем отменить ему карточку ,вернуть кастет и бромантан ! А то с чемпионата сымимся !
Ответить
