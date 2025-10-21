«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

В «Спартаке» остались недовольны судейством в домашней игре 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Москвичи потеряли очки – ничья 1:1.

Матч на «Лукойл Арене» обслуживал Павел Кукуян.

Спартаковцы обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку удалению Александера Джику на 26-й минуте.

Защитник получил красную карточку за фол на Егоре Голенкове. Арбитр интерпретировал эпизод, как лишение явной возможности забить гол. Он изменил решение после просмотра ВАР, изначально ограничившись предупреждением.