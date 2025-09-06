У «Спартака» пока задерживается трансфер центрального защитника «Фенербахче» Александера Джику.

Москвичи не могут договориться с агентами ганца о сумме комиссии. «Спартак» не идет на условия представителей Джику, о чем сообщил писатель, болельщик красно-белых Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.