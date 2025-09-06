Раскрыта причина задержки трансфера Джику в «Спартак»

У «Спартака» пока задерживается трансфер центрального защитника «Фенербахче» Александера Джику.
Москвичи не могут договориться с агентами ганца о сумме комиссии. «Спартак» не идет на условия представителей Джику, о чем сообщил писатель, болельщик красно-белых Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро. Игрок подпишет с клубом контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- Гана в отборе ЧМ-2026 сыграет сегодня в гостях с Чадом и 8 сентября дома с Мали.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина