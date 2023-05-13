Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Димитри Каваре - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1995 (31)
#15 | Защитник
184 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
24
1
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
0 : 1
06.05.2023
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
27.04.2023
Базель
1' - 29'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
2 : 0
23.04.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 3
16.04.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
1 : 2
02.04.2023
Сьон
1' - 90'
75'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Сьон
1 : 2
18.03.2023
Грассхоппер
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.03.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
0 : 4
25.02.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
1 : 1
18.02.2023
Сьон
60' - 90'
86'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 1
11.02.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
1' - 90'
26'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
2 : 3
22.01.2023
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 7
12.11.2022
Санкт-Галлен
1' - 90'
53'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
06.11.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
30.10.2022
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
4 : 4
08.10.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 3
02.10.2022
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
10.09.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
2 : 1
03.09.2022
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
2 : 2
13.08.2022
Грассхоппер
1' - 54'
54'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 3
07.08.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
0 : 3
24.07.2022
Янг Бойз
1' - 90'
29'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 3
17.07.2022
Сьон
1' - 90'
59'
Главные новости
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
4
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+