|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|27
|5
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|08.05.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|88'
|01.05.2022
|1' -69'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|24.04.2022
|1' -82'
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|20.04.2022
|1' -86'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|1' -70'
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|24'
|10.04.2022
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|21'
|03.04.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|20.03.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|13.03.2022
|1' -79'
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|19'
|06.03.2022
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|38'
|27.02.2022
|63' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Нант (Нант)
|09.01.2022
|1' -68'
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.12.2021
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Метц (Метц)
|12.12.2021
|1' -71'
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|01.12.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|70'
|27.11.2021
|1' -81'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|31'
|21.11.2021
|1' -82'
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|45'
|07.11.2021
|1' -79'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|30.10.2021
|1' -60'
|Метц (Метц)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|33'
|17.10.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|03.10.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|39'
|26.09.2021
|1' -72'
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|26'
|22.09.2021
|66' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|17.09.2021
|1' -68'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Метц (Метц)
|12.09.2021
|59' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Труа (Труа)
|63'