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    Николя де Превилль - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Николя
    Фамилия де Превилль
    Состав Без клуба
    Родной город Истр
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1991 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 27 5 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Анжер (Анжер)
    08.05.2022 1' -90' Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    88'
    01.05.2022 1' -69' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    24.04.2022 1' -82' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    20.04.2022 1' -86' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 1' -70' Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    24'
    10.04.2022 1' -46' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    21'
    03.04.2022 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    20.03.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    13.03.2022 1' -79' Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    19'
    06.03.2022 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    38'
    27.02.2022 63' -90' Метц (Метц) 0:0 Нант (Нант)
    09.01.2022 1' -68' Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
    22.12.2021 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    12.12.2021 1' -71' Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    01.12.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    70'
    27.11.2021 1' -81' Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    31'
    21.11.2021 1' -82' Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    45'
    07.11.2021 1' -79' Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    30.10.2021 1' -60' Метц (Метц) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    24.10.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    33'
    17.10.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    03.10.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    39'
    26.09.2021 1' -72' Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    26'
    22.09.2021 66' -90' Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
    17.09.2021 1' -68' Страсбур (Страсбур) 3:0 Метц (Метц)
    12.09.2021 59' -90' Метц (Метц) 0:2 Труа (Труа)
    63'
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