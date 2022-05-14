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Николя де Превилль
Статистика
Николя де Превилль - статистика
Завершил карьеру
8 января 1991 (35), Истр
#12 | Нападающий
182 см
Франция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
27
5
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 0
14.05.2022
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
2 : 2
01.05.2022
Метц
1' - 69'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 1
24.04.2022
Брест
1' - 82'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
1' - 86'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 1
17.04.2022
Клермон
1' - 70'
24'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
1' - 46'
21'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 2
03.04.2022
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
6 : 1
20.03.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
13.03.2022
Ланс
1' - 79'
19'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 0
06.03.2022
Метц
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 0
27.02.2022
Нант
63' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
1' - 68'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
1' - 71'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1 : 3
01.12.2021
Монпелье
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
27.11.2021
Метц
1' - 81'
31'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
1' - 82'
45'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
07.11.2021
Метц
1' - 79'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
1' - 60'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
1' - 90'
39'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
1' - 72'
26'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
66' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 0
17.09.2021
Метц
1' - 68'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
0 : 2
12.09.2021
Труа
59' - 90'
63'
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