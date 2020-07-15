Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деян Радонич - статистика

Завершил карьеру
23 июля 1990 (36), Теттнанг
#9 | Нападающий
190 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
25
4
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
15.07.2020
Краснодар
1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
36' - 90'
40'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2 : 4
07.07.2020
Крылья Советов
64' - 90'
69'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
04.07.2020
Ростов
1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1 : 1
30.06.2020
Крылья Советов
1' - 46'
14'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
26.06.2020
Крылья Советов
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
3 : 0
16.03.2020
Крылья Советов
1' - 55'
46'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0 : 1
08.03.2020
Крылья Советов
1' - 90'
42'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
1 : 1
28.02.2020
Оренбург
1' - 90'
41'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 3
08.12.2019
Урал
55' - 90'
65'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 1
30.11.2019
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
24.11.2019
Крылья Советов
1' - 90'
86'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2 : 0
09.11.2019
Крылья Советов
63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0 : 0
04.11.2019
Рубин
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.10.2019
Зенит
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сочи
0 : 2
05.10.2019
Крылья Советов
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2 : 0
28.09.2019
Тамбов
67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1 : 1
21.09.2019
Крылья Советов
83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
4 : 2
15.09.2019
Крылья Советов
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 0
30.08.2019
Динамо
85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 2
25.08.2019
Спартак
62' - 90'
71'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
1 : 3
17.08.2019
Крылья Советов
68' - 90'
84'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 0
12.08.2019
Крылья Советов
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 2
03.08.2019
Локомотив
79' - 90'
86'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
2 : 1
27.07.2019
Крылья Советов
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
2 : 3
20.07.2019
Арсенал
54' - 90'
56'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.07.2019
ЦСКА
84' - 90'
Главные новости
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
1
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
9
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
11
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
16
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+