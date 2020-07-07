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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Крылья Советов
Арсенал - Крылья Советов: обзор матча 07 июля 2020
Арсенал
07.07.2020, вторник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 4
Завершен
Крылья Советов
8'
А. Денисов
79'
Е. Луценко
38'
В. Лысцов
58'
Д. Попович
62'
М. Глушенков
69'
Д. Радонич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Крылья Советов
90'
Замена
П. Антон
️️️️
Д. Попович
Замена
В. Пантелеев
️️️️
И. Горбатенко
87'
84'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Д. Кабутов
84'
Замена
В. Тюрин
️️️️
А. Зиньковский
83'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 2:4!
Е. Луценко
Пас отдал
Э. Кангва
79'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Лесовой
76'
Замена
К. Кангва
️️️️
Г. Костадинов
75'
69'
ГОЛ! 1:4!
Д. Радонич
Пас отдал
Д. Попович
64'
Замена
Д. Радонич
️️️️
М. Глушенков
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Зиньковский
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Попович
Желтая карточка
Г. Чаушич
56'
Желтая карточка
Г. Костадинов
50'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
С. Ткачев
46'
Желтая карточка
Д. Лесовой
41'
41'
Желтая карточка
В. Лысцов
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Лысцов
Пас отдал
Д. Попович
32'
Желтая карточка
Д. Комбаров
19'
Желтая карточка
А. Тимофеев
11'
Желтая карточка
Н. Чичерин
ГОЛ! 1:0!
А. Денисов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
22
Денис Попович
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Роман Минаев
ЦФ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
5
Пол Антон
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-3-2-1
50
Шамов
56
Довбня
6
Беляев
71
Денисов
26
Хлусевич
88
Лесовой
70
Костадинов
11
Ткачев
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
3-4-1-1-1
39
Фролов
70
Кабутов
23
Чернов
50
Лысцов
4
Чичерин
8
Гацкан
94
Тимофеев
23
Комбаров
22
Попович
77
Зиньковский
10
Глушенков
88
Лесовой
10
Кангва
10
Кангва
88
Лесовой
70
Костадинов
42
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Чаушич
11
Ткачев
23
Горбатенко
83
Пантелеев
83
Пантелеев
23
Горбатенко
70
Кабутов
18
Молчанов
18
Молчанов
70
Кабутов
77
Зиньковский
13
Тюрин
13
Тюрин
77
Зиньковский
22
Попович
5
Антон
5
Антон
22
Попович
10
Глушенков
9
Радонич
9
Радонич
10
Глушенков
Остались в запасе
Арсенал
Крылья Советов
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
7
Сафа Хади
ОП
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
7
Сафа Хади
ОП
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Арсенал - Крылья Советов
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин
AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
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