Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эжидио - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1986 (40), Рио-де-Жанейро
#6 | Защитник
177 см | 69 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
18
1
2
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 0
06.11.2022
Фламенго
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
1 : 1
24.10.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
4 : 0
07.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
2 : 0
18.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
1' - 46'
22'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
1' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
0 : 1
14.08.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
1' - 86'
86'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 1
04.07.2022
Форталеза
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
3 : 0
25.06.2022
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
3 : 0
10.04.2022
Гойас
1' - 90'
47'
Главные новости
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
8
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+