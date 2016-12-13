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    Крис О'Грэди - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Крис
    Фамилия О'Грэди
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 января 1986 (37 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 26 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Лидс (Лидс)
    21.02.2017 79' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    01.02.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    67'
    21.01.2017 90' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    14.01.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.01.2017 1' -46' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    33'
    29.12.2016 1' -72' Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    36'
    26.12.2016 57' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.12.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    13.12.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    82'
    10.12.2016 1' -81' Брентфорд (Лондон) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    03.12.2016 1' -86' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.11.2016 1' -80' Престон (Престон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    78'
    19.11.2016 1' -67' Рединг (Рединг) 3:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.11.2016 1' -87' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    29.10.2016 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    21.10.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.10.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    15.10.2016 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    01.10.2016 1' -77' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    13.09.2016 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    10.09.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.08.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    20.08.2016 1' -86' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    16.08.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 3:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    13.08.2016 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    06.08.2016 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30'
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