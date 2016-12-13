Крис О'Грэди - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|О'Грэди
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 300
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|Имя
|Крис
|Фамилия
|О'Грэди
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|26
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|21.02.2017
|79' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|01.02.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|67'
|21.01.2017
|90' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|14.01.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.01.2017
|1' -46'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|33'
|29.12.2016
|1' -72'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|36'
|26.12.2016
|57' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.12.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|13.12.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|82'
|10.12.2016
|1' -81'
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|03.12.2016
|1' -86'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.11.2016
|1' -80'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|78'
|19.11.2016
|1' -67'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.11.2016
|1' -87'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|29.10.2016
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|21.10.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.10.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|15.10.2016
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|01.10.2016
|1' -77'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|13.09.2016
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.09.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.08.2016
|1' -86'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.08.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.08.2016
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2016
|1' -72'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30'