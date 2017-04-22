Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крис О'Грэди - статистика

Завершил карьеру
25 января 1986 (40), Ноттингем
#8 | Нападающий
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
26
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бертон Альбион
2 : 1
22.04.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.02.2017
Бертон Альбион
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
0 : 2
01.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
67'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
1 : 0
21.01.2017
Бертон Альбион
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бертон Альбион
0 : 2
14.01.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 1
02.01.2017
Престон
1' - 46'
33'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
1' - 72'
36'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.12.2016
Бертон Альбион
57' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бертон Альбион
1 : 2
17.12.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.12.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
2 : 1
10.12.2016
Бертон Альбион
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
2 : 1
03.12.2016
Ротерхэм
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
26.11.2016
Бертон Альбион
1' - 80'
78'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
3 : 0
19.11.2016
Бертон Альбион
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бертон Альбион
0 : 0
05.11.2016
Барнсли
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
2 : 0
29.10.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
2 : 0
21.10.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.10.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
2 : 0
01.10.2016
Кардифф
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
1 : 1
13.09.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
10.09.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 0
26.08.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бертон Альбион
3 : 1
16.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бертон Альбион
1 : 2
13.08.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
1' - 72'
30'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
6
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
4
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
4
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+