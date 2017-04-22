Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Лидс
Бертон Альбион - Лидс: обзор матча 22 апреля 2017
Бертон Альбион
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
75'
М. Сорделл
78'
М. Кайтли
80'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Лидс
Желтая карточка
М. Кайтли
89'
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Сорделл
85'
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Бартли
Пас отдал
К. Вуд
Замена
Д. МакКрори
️️️️
Д. Брэйфорд
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Кайтли
Пас отдал
М. Сорделл
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Сорделл
Пас отдал
М. Кайтли
75'
66'
Замена
А. Педраса
️️️️
К. Филлипс
Замена
М. Кайтли
️️️️
Л. Дайер
65'
61'
Замена
Х. Сако
️️️️
С. Дукара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
4
Джон Моузиньо
АП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бертон Альбион
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4-3-1-2
13
Бювотер
5
МакФадзин
2
Фланаган
6
Тернер
2
Брэйфорд
21
Кристенсен
22
Дайер
36
Ирвин
4
Моузиньо
7
Экинс
9
Сорделл
4-1-1-1-3
31
Грин
18
Тэйлор
18
Янссон
5
Бартли
12
Эйлинг
27
Филлипс
14
Виейра
19
Эрнандес
15
Дукара
9
Вуд
7
Руф
22
Дайер
28
Кайтли
28
Кайтли
22
Дайер
2
Брэйфорд
14
МакКрори
14
МакКрори
2
Брэйфорд
9
Сорделл
42
Варни
42
Варни
9
Сорделл
27
Филлипс
23
Педраса
23
Педраса
27
Филлипс
15
Дукара
9
Сако
9
Сако
15
Дукара
Остались в запасе
Бертон Альбион
Лидс
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бертон Альбион - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Лидс
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+