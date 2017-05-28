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Леонел Вангиони
Статистика
Леонел Вангиони - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1987 (39)
#11 | Защитник
181 см
Аргентина
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Клубный чемпионат мира 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
2 : 1
28.05.2017
Милан
1' - 45'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
21.05.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2017
Милан
90' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 4
07.05.2017
Рома
1' - 69'
48'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1 : 1
30.04.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
15.04.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 1
10.03.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 1
04.03.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 1
26.02.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
19.02.2017
Фиорентина
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
13.02.2017
Милан
1' - 90'
24'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2017
Милан
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 1
05.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2 : 1
29.01.2017
Милан
74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 2
21.01.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
2 : 2
16.01.2017
Милан
87' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 1
04.12.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 3
16.10.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
4 : 3
02.10.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
0 : 1
16.09.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
11.09.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
4 : 2
27.08.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 2
21.08.2016
Торино
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