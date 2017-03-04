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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 04 марта 2017
Милан
04.03.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
24'
К. Бакка
70'
К. Бакка
82'
Д. Лападула (П)
43'
Д. Де Гузман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
+2
84'
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Лападула
82'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
К. Бакка
79'
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Пас отдал
А. Романьоли
70'
63'
Замена
М. Иско
️️️️
С. Гакпе
Замена
Д. Лападула
️️️️
М. Локателли
61'
54'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
Пенальти не реализован!
К. Бакка
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Б. Цесар
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Де Гузман
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
35'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Деулофеу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
11
Вангиони
25
Сапата
26
Романьоли
22
Де Шильо
5
Локателли
91
Бертолаччи
7
Соса
10
Сусо
10
Деулофеу
70
Бакка
4-1-2-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
3
Дайнелли
12
Цесар
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
18
Де Гузман
23
Бирса
6
Гакпе
69
Меджиорини
70
Бакка
33
Куцка
33
Куцка
70
Бакка
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
5
Локателли
18
Лападула
18
Лападула
5
Локателли
6
Гакпе
22
Иско
22
Иско
6
Гакпе
18
Де Гузман
13
Кийин
13
Кийин
18
Де Гузман
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Милан
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Милан - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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