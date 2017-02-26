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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 26 февраля 2017
Сассуоло
26.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Милан
22'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
Желтая карточка
А. Дункан
90'
+3
87'
Замена
А. Поли
️️️️
Х. Соса
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Г. Дефрель
84'
Замена
А. Рагуса
️️️️
М. Политано
78'
76'
Замена
Л. Окампос
️️️️
К. Бакка
Замена
А. Матри
️️️️
Л. Пеллегрини
70'
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
58'
38'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
30'
Желтая карточка
Х. Соса
Желтая карточка
Ф. Пелузо
25'
Желтая карточка
М. Политано
24'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Аквилани
21'
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
12'
11'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Д. Берарди
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
13
Пелузо
23
Гаццола
15
Делл'Орко
32
Дункан
20
Аквилани
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
4-3-1-2
1
Доннарумма
20
Абате
25
Сапата
29
Палетта
11
Вангиони
91
Бертолаччи
7
Соса
33
Куцка
10
Сусо
10
Деулофеу
70
Бакка
21
Политано
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Политано
92
Дефрель
11
Риччи
11
Риччи
92
Дефрель
7
Пеллегрини
21
Матри
21
Матри
7
Пеллегрини
7
Соса
15
Поли
15
Поли
7
Соса
33
Куцка
8
Пашалич
8
Пашалич
33
Куцка
70
Бакка
7
Окампос
7
Окампос
70
Бакка
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сассуоло - Милан
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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