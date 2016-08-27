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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 27 августа 2016
Наполи
27.08.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 2
Завершен
Милан
18'
А. Милик
33'
А. Милик
74'
Х. Кальехон
90+3'
Х. Кальехон
51'
М. Ньянг
55'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
90'
+4
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 4:2!
Х. Кальехон
90'
+3
Желтая карточка
П. Зелински
90'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Р. Альбиоль
89'
87'
Вторая желтая
М. Ньянг
Желтая карточка
Р. Альбиоль
87'
86'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Сусо
Желтая карточка
Жоржиньо
85'
80'
Замена
Х. Соса
️️️️
К. Бакка
80'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
И. Абате
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
78'
75'
Красная карточка
Ю. Куцка
75'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 3:2!
Х. Кальехон
74'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
73'
Желтая карточка
Э. Хюсай
70'
66'
Желтая карточка
Сусо
61'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
К. Кулибали
56'
55'
ГОЛ! 2:2!
Сусо
53'
Желтая карточка
М. Ньянг
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Сусо
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Х. Кальехон
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-3
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
30
Милик
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Доннарумма
20
Абате
15
Гомес
26
Романьоли
22
Де Шильо
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
10
Сусо
70
Бакка
99
Ньянг
39
Альбиоль
21
Кирикеш
21
Кирикеш
39
Альбиоль
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
20
Абате
2
Калабрия
2
Калабрия
20
Абате
70
Бакка
7
Соса
7
Соса
70
Бакка
10
Сусо
18
Лападула
18
Лападула
10
Сусо
Остались в запасе
Наполи
Милан
26
Игор Ласицки
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Наполи - Милан
5
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Матч ТВ
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