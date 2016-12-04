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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кротоне
Милан - Кротоне: обзор матча 04 декабря 2016
Милан
04.12.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
41'
М. Пашалич
86'
Д. Лападула
26'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кротоне
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
+2
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Д. Лападула
89'
88'
Замена
Сими
️️️️
М. Роден
Желтая карточка
Д. Лападула
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лападула
86'
Замена
К. Хонда
️️️️
М. Ньянг
81'
75'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Б. Мартелла
Замена
Л. Адриано
️️️️
Х. Соса
73'
71'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Стоян
67'
Желтая карточка
А. Стоян
Желтая карточка
Х. Соса
63'
60'
Желтая карточка
М. Роден
Пенальти не реализован!
М. Ньянг
53'
52'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Желтая карточка
М. Локателли
49'
43'
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Г. Палетта
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
М. Роден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
29
Палетта
26
Романьоли
22
Де Шильо
5
Локателли
7
Соса
8
Пашалич
10
Сусо
99
Ньянг
18
Лападула
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
7
Роден
82
Капецци
12
Крисетиг
87
Мартелла
11
Фальчинелли
29
Тротта
8
Стоян
18
Лападула
33
Куцка
33
Куцка
18
Лападула
99
Ньянг
3
Хонда
3
Хонда
99
Ньянг
7
Соса
4
Адриано
4
Адриано
7
Соса
87
Мартелла
31
Сампиризи
31
Сампиризи
87
Мартелла
7
Роден
9
Сими
9
Сими
7
Роден
8
Стоян
17
Палладино
17
Палладино
8
Стоян
Остались в запасе
Милан
Кротоне
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Милан - Кротоне
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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