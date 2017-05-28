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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 28 мая 2017
Кальяри
28.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Милан
17'
Ж. Педро
90+3'
Ф. Писакане
72'
Д. Лападула (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
ГОЛ! 2:1!
Ф. Писакане
90'
+3
Замена
Р. Бьянку
️️️️
А. Дейола
80'
Желтая карточка
С. Падоин
78'
77'
Замена
К. Сапата
️️️️
К. Бакка
75'
Вторая желтая
Г. Палетта
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лападула
Замена
К. Сон Хан
️️️️
М. Боррьелло
69'
68'
Желтая карточка
Г. Палетта
65'
Желтая карточка
Г. Гомес
63'
Пенальти не реализован!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Дейола
61'
45'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Л. Вангиони
Желтая карточка
Ж. Педро
42'
Замена
С. Мянго
️️️️
Н. Мурру
34'
30'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
М. Боррьелло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ПП
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
3
Кейсуке Хонда
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Андреа Мастино
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Роберто Бьянку
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
54
Рауль Цуккетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
2-5-1-2
36
Кроста
29
Мурру
4
Писакане
24
Фараго
19
Падоин
17
Ионицэ
77
Тахцидис
14
Дейола
17
Фариас
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
15
Гомес
29
Палетта
11
Вангиони
5
Локателли
14
Фернандес
33
Куцка
10
Сусо
70
Бакка
3
Хонда
14
Дейола
33
Бьянку
33
Бьянку
14
Дейола
29
Мурру
13
Мянго
13
Мянго
29
Мурру
22
Боррьелло
32
Сон Хан
32
Сон Хан
22
Боррьелло
70
Бакка
25
Сапата
25
Сапата
70
Бакка
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
11
Вангиони
18
Лападула
18
Лападула
11
Вангиони
Остались в запасе
Кальяри
Милан
36
Андреа Мастино
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
36
Андреа Мастино
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кальяри - Милан
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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