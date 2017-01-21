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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 21 января 2017
Милан
21.01.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
37'
Ю. Куцка
6'
Л. Инсинье
9'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
86'
Замена
М. Рог
️️️️
Аллан
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Пашалич
86'
82'
Желтая карточка
Х. Кальехон
74'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Х. Соса
74'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
73'
61'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
К. Бакка
56'
Желтая карточка
Г. Гомес
51'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Тонелли
38'
Желтая карточка
И. Стринич
ГОЛ! 1:2!
Ю. Куцка
37'
Желтая карточка
Х. Соса
26'
Желтая карточка
Д. Калабрия
22'
12'
Желтая карточка
Д. Мертенс
9'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
15
Гомес
29
Палетта
2
Калабрия
7
Соса
33
Куцка
8
Пашалич
10
Сусо
7
Бонавентура
70
Бакка
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
26
Тонелли
39
Альбиоль
23
Стринич
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
7
Соса
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Соса
8
Пашалич
99
Ньянг
99
Ньянг
8
Пашалич
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
25
Аллан
26
Рог
26
Рог
25
Аллан
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
Остались в запасе
Милан
Наполи
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Наполи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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