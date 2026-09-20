Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Мелькер Хальберг - статистика

Кальмар
20 октября 1995 (30)
#5 | Полузащитник
180 см | 68 кг
Швеция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
1' - 52'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Эльфсборг
1 : 0
13.09.2026
Кальмар
69' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Кальмар
0 : 1
07.09.2026
Юргорден
72' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Хальмстад
1 : 0
29.08.2026
Кальмар
1' - 72'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
29
2
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.05.2023
Данди Юнайтед
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
22.04.2023
Хиберниан
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
08.04.2023
Росс Каунти
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
01.04.2023
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Килмарнок
1 : 1
18.03.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
44'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Хартс
3 : 0
04.03.2023
Сент-Джонстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
25.02.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
18.02.2023
Сент-Джонстон
1' - 80'
31'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
1 : 4
05.02.2023
Селтик
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
0 : 2
01.02.2023
Сент-Джонстон
1' - 80'
49'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
2 : 0
28.01.2023
Сент-Джонстон
1' - 74'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
2 : 3
28.12.2022
Хартс
1' - 26'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Селтик
4 : 1
24.12.2022
Сент-Джонстон
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
12.11.2022
Мазервелл
1' - 89'
80'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 2
09.11.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
06.11.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
29.10.2022
Килмарнок
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
1 : 2
21.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
08.10.2022
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 1
05.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
01.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
39'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
03.09.2022
Сент-Миррен
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хартс
3 : 2
28.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 20'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
20.08.2022
Абердин
1' - 90'
40'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
4 : 0
13.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
1 : 2
06.08.2022
Сент-Джонстон
1' - 90'
12'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.07.2022
Хиберниан
1' - 85'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+