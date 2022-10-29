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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Килмарнок
Сент-Джонстон - Килмарнок: обзор матча 29 октября 2022
Сент-Джонстон
29.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
4'
Э. Тэйлор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Килмарнок
Желтая карточка
Т. Бэйр
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Л. Доннелли
Желтая карточка
М. Хальберг
90'
+4
Желтая карточка
С. Мэй
90'
+1
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
90'
+1
Желтая карточка
К. Макленнан
88'
74'
Замена
О. Шоу
️️️️
Д. Джонс
74'
Замена
F. Murray
️️️️
Р. МакКензи
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Г. Кэри
73'
Желтая карточка
Д. Браун
65'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Тэйлор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
3
Tony Gallacher
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Мэттьюз
4
Гордон
4
Консидайн
2
Браун
15
Митчелл
5
МакГован
10
Кэри
5
Хальберг
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
2-2-1-5
1
23
Майо
3
Тэйлор
4
Пауэр
11
Джонс
77
Армстронг
7
МакКензи
18
Кэмерон
26
Райт
23
14
10
Кэри
10
Уотерспун
10
Уотерспун
10
Кэри
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
7
МакКензи
7
7
7
МакКензи
11
Джонс
18
Шоу
18
Шоу
11
Джонс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Килмарнок
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
24
Sam Walker
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Джонстон - Килмарнок
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Килмарнок
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
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2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
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