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Давид Кортес
Статистика
Давид Кортес - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1979 (47)
#21 | Защитник
182 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
10
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 0
13.05.2012
Гранада
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
1 : 2
05.05.2012
Реал
1' - 90'
90'
88'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
2 : 1
01.05.2012
Эспаньол
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3 : 1
28.04.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
1 : 0
22.04.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Гранада
2 : 2
11.04.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
08.04.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
0 : 3
26.03.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
5 : 3
20.03.2012
Гранада
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 1
17.03.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 0
11.03.2012
Гранада
1' - 59'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 1
04.03.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
2 : 1
26.02.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
4 : 1
19.02.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
3 : 1
12.02.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
2 : 1
06.02.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 2
29.01.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
21.01.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал
5 : 1
07.01.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
11.12.2011
Гранада
78' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
61' - 90'
89'
Испания. Примера, 15 тур
Гранада
1 : 0
05.12.2011
Сарагоса
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 2
31.10.2011
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
0 : 1
25.10.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
27.08.2011
Бетис
Был в запасе
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