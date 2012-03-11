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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 11 марта 2012
Атлетико
11.03.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
38'
Ж. Миранда
90+2'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Хуанфран
+2
Красная карточка
Э.
Замена
А. Геихо
️️️️
М. Уртадо
Замена
Л. Переа
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
А. Туран
️️️️
Э. Сальвио
Желтая карточка
Б. Гомес
Желтая карточка
Коке
Замена
О. Игало
️️️️
Д. Кортес
Замена
П. Ассунсао
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Д. Годин
Замена
Э.
️️️️
Хайме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Диего Годин
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
46
Алекс Кармона
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Куртуа
4
Суарес
18
Домингес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
11
Сальвио
14
Габи
9
Фалькао
20
Адриан
3-2-4-1
25
Сезар
5
Майнц
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
21
Кортес
9
Хайме
23
Гомес
17
Рико
16
Уртадо
14
Уче
20
Адриан
21
Переа
21
Переа
20
Адриан
4
Суарес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
4
Суарес
11
Сальвио
66
Туран
66
Туран
11
Сальвио
16
Уртадо
19
Геихо
19
Геихо
16
Уртадо
21
Кортес
9
Игало
9
Игало
21
Кортес
9
Хайме
19
Энрике
19
Энрике
9
Хайме
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
46
Алекс Кармона
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
46
Алекс Кармона
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Атлетико - Гранада
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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