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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 07 января 2012
Реал
07.01.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
5 : 1
Завершен
Гранада
19'
К. Бензема
34'
С. Рамос
47'
Г. Игуаин
50'
К. Бензема
89'
К. Роналду
22'
М. Рико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Г. Игуаин
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Замена
Ф. Рико
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Бензема
Травма
К. Бензема
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
ГОЛ! 2:1!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Роберто
ГОЛ! 1:1!
М. Рико
Пас отдал
И. Уче
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
(К)
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
АП
14
Икечукву Уче
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-2-1-3
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
19
Диарра
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
9
Бензема
4-2-3-1
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
12
Лопес
6
Сикейра
8
Йебда
17
Рико
14
Уче
22
Мартинш
11
Бенитес
9
Игало
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
9
Игуаин
9
Бензема
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Бензема
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
8
Йебда
4
Рико
4
Рико
8
Йебда
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
Остались в запасе
Реал
Гранада
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Реал - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 22:55 (прямая)
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