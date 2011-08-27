Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 27 августа 2011
Гранада
27.08.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
88'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
Замена
А. Мартинес
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Перейра
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Севилья
Замена
Й. Молло
️️️️
Хайме
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Вадильо
Замена
Х. Йебда
️️️️
А. Гомес
Замена
К. Мартинш
️️️️
Н. Памаро
Желтая карточка
Д. Бенитес
16'
Желтая карточка
Ириней
Желтая карточка
Н. Памаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хайме
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
6
Сикейра
5
Майнц
3
Памаро
12
Ньом
17
Рико
23
Гомес
9
Хайме
18
Лусена
11
Бенитес
9
Игало
4-4-1-1
13
Касто
2
Чика
5
Дорадо
3
Марио
23
Начо
0
Ириней
7
Эчебаррия
10
Монтеро
8
Севилья
14
Вадильо
24
Кастро
23
Гомес
8
Йебда
8
Йебда
23
Гомес
9
Хайме
89
Молло
89
Молло
9
Хайме
3
Памаро
22
Мартинш
22
Мартинш
3
Памаро
10
Монтеро
3
Мартинес
3
Мартинес
10
Монтеро
14
Вадильо
19
Молина
19
Молина
14
Вадильо
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Севилья
Остались в запасе
Гранада
Бетис
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Гранада - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+