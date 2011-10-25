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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 25 октября 2011
Гранада
25.10.2011, вторник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
33'
Хави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
Вторая желтая
Д. Бенитес
+2
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
Й. Молло
️️️️
Ф. Рико
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
И. Куэнка
Замена
А. Геихо
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
Д. Бенитес
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
Травма
Педро
Вторая желтая
Хайме
Желтая карточка
Ф. Рико
Желтая карточка
Хайме
ГОЛ! 0:1!
Хави
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
И. Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ЦП
9
Хайме
АП
23
Абель Гомес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-3-1
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
5
Майнц
12
Ньом
17
Рико
4
Рико
11
Бенитес
9
Хайме
23
Гомес
14
Уче
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
14
Маскерано
17
Максвелл
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
7
Куэнка
4
Рико
89
Молло
89
Молло
4
Рико
14
Уче
19
Геихо
19
Геихо
14
Уче
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
Остались в запасе
Гранада
Барселона
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Гранада - Барселона
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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