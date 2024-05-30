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Нидерланды. Эредивизие
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Аякс
Юлиан Брандт
Новости
€ 15 млн
Юлиан Брандт - новости
Аякс
2 мая 1996 (30), Бремен
#8 | Полузащитник
185 см | 82 кг
Германия
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Фото
«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
Фото
Самые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
14 апреля
3
«Боруссия» расстанется с основным полузащитником
8 марта
Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов-2023/24 по версии Goal
2024.05.30 19:00
1
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Символическая сборная недели в Лиге чемпионов от WhoScored
2024.04.18 12:54
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2024.04.18 07:40
1
«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются игроком сборной Германии
2023.11.16 10:32
Брандт вошел в топ-3 самых молодых игроков с 300 матчами в Бундеслиге
2023.10.21 11:34
Фото
«Боруссия» Д продлила контракт с основным полузащитником
2023.04.11 17:26
Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Брандта победила «Штутгарт» и сократила отрыв от «Баварии» до шести очков
2022.04.08 23:26
Брандт – автор самого раннего гола с замены в истории Бундеслиги
2022.04.08 22:10
«Арсенал» возобновил интерес к Брандту. Он – альтернатива Эдегору
2021.04.24 11:56
«Боруссия» Д в случае невыхода в Лигу чемпионов готова продать четырех игроков, но не Холанда
2021.02.07 11:35
1
«Арсенал» намерен подписать Дракслера, если не удастся купить Брандта
2021.01.08 15:45
1
«Арсенал» интересуется Брандтом из «Боруссии» Д
2020.12.26 14:32
1
Видео
Брандт впервые в карьере отдал за матч больше одной результативной передачи
2020.05.17 09:37
1
«Реал» заинтересовался Брандтом
2020.05.06 18:07
1
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вышла в следующий раунд, обыграв «Боруссию» из Менхенгладбаха
2019.10.31 01:22
Фото
«Боруссия» Д объявила о переходе Брандта
2019.05.22 18:24
13
Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта
2019.05.21 22:20
8
Bild: «Реал» и «Атлетико» интересуются Брандтом
2019.03.18 12:46
TeamTalk: Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Брандта и Гинтера
2019.03.07 09:21
The Sun: «Ливерпуль» интересуется вингером «Байера» Брандтом
2019.03.04 09:40
4
Лев: «Сане и Брандту нужно время, чтобы прогрессировать»
2018.10.14 19:10
2
Лев: «Невызов Сане? Это было сложное решение. В итоге взяли Брандта»
2018.06.04 23:10
2
«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за Брандта 60 миллионов
2018.05.21 11:15
2
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Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года
2018.04.04 13:33
1
«Бавария» отказалась от интереса к Брандту
2018.02.06 08:42
«Милан» летом предложит «Байеру» за Брандта 35 миллионов
2018.01.16 17:59
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«Барселона» нашла альтернативу Коутиньо в лице Брандта и Майера
2017.10.17 17:50
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
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