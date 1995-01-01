«Боруссия» Д в случае невыхода в Лигу чемпионов готова продать четырех игроков, но не Холанда

Да ладно... разве в договоре у него нет суммы, зв которую он млжет уйти, вроде он настаивал на этом пункте.
В дортмундской «Боруссии» наметили контуры трансферной политики на лето, если клуб не попадет в Лигу чемпионов. Вариант продажи форварда Эрлинга Холанда не рассматривается.
«Если «Боруссия» пропустит Лигу чемпионов, помимо Джейдона Санчо ей придется продать еще одного игрока. Это может быть Рафаэль Геррейру, Юлиан Брандт, Джованни Рейна, но не Холанд.
«Боруссия» из-за коронавируса потеряет 75 миллионов евро», – написал Патрик Бергер.
- «Боруссия» занимает в Бундеслиге 6-е место.
- Команду тренирует не имеющий опыта самостоятельной работы Эдин Терзич.
- 17 февраля «Боруссия» проведет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».
Источник: твиттер Патрика Бергера
Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 4,9 тысячи подписчиков.