«Боруссия» Д в случае невыхода в Лигу чемпионов готова продать четырех игроков, но не Холанда

В дортмундской «Боруссии» наметили контуры трансферной политики на лето, если клуб не попадет в Лигу чемпионов. Вариант продажи форварда Эрлинга Холанда не рассматривается.

«Если «Боруссия» пропустит Лигу чемпионов, помимо Джейдона Санчо ей придется продать еще одного игрока. Это может быть Рафаэль Геррейру, Юлиан Брандт, Джованни Рейна, но не Холанд.

«Боруссия» из-за коронавируса потеряет 75 миллионов евро», – написал Патрик Бергер.