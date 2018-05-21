«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за Брандта 60 миллионов

Руководство «Ливерпуля» продолжает искать подходящие варианты усиления атакующего потенциала своей команды перед стартом следующего сезона.

Одним из таких вариантов является нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт. Его действующий контракт с клубом был рассчитан до лета 2019 года, но в апреле был продлен до 2021 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 35 миллионов евро, но в контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел 27 матчей в Бундеслиге, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.