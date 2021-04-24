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  • «Арсенал» возобновил интерес к Брандту. Он – альтернатива Эдегору

«Арсенал» возобновил интерес к Брандту. Он – альтернатива Эдегору

24 апреля 2021, 11:56

«Арсенал» снова обратил внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский клуб может приобрести 24-летнего футболиста, если не удастся договориться о выкупе у «Реала» Мартина Эдегора.

В «Арсенале» считают немца более дешевой альтернативой норвежцу.

  • В текущем сезоне Брандт провел за «Боруссию» 40 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Эдегор оценивается в 40 миллионов.

Источник: Твиттер Кристиана Фалька

Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 254,8 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Боруссия Д Брандт Юлиан Эдегор Мартин
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