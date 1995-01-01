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    «Арсенал» возобновил интерес к Брандту. Он – альтернатива Эдегору

    «Арсенал» снова обратил внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский клуб может приобрести 24-летнего футболиста, если не удастся договориться о выкупе у «Реала» Мартина Эдегора.

    В «Арсенале» считают немца более дешевой альтернативой норвежцу.

    • В текущем сезоне Брандт провел за «Боруссию» 40 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Эдегор оценивается в 40 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 254,8 тысячи подписчиков.

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