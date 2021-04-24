«Арсенал» возобновил интерес к Брандту. Он – альтернатива Эдегору

«Арсенал» снова обратил внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский клуб может приобрести 24-летнего футболиста, если не удастся договориться о выкупе у «Реала» Мартина Эдегора.

В «Арсенале» считают немца более дешевой альтернативой норвежцу.