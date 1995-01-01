Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта

    Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

    Как сообщает Bild, клубы согласовали трансфер 23-летнего немца.

    По информации Kicker, «Боруссия» заплатит за Брандта полную сумму отступных в размере 25 миллионов евро.

    В ближайшее время футболист пройдет медобследование и подпишет контракт, рассчитанный на пять лет. После этого о сделке будет объявлено официально.

    Ранее Sky Sports утверждал, что Брандт останется в «Байере», если команда пробьется в Лигу чемпионов. Леверкузенцы финишировали на четвертом месте в Бундеслиге и примут участие в следующем розыгрыше еврокубкового турнира.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2541

      zatonn 7 минут назад

      Шульц, Брандт, и это опять Бавария конкурентов ослабляет?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru