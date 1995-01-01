Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Bild, клубы согласовали трансфер 23-летнего немца.

По информации Kicker, «Боруссия» заплатит за Брандта полную сумму отступных в размере 25 миллионов евро.

В ближайшее время футболист пройдет медобследование и подпишет контракт, рассчитанный на пять лет. После этого о сделке будет объявлено официально.

Ранее Sky Sports утверждал, что Брандт останется в «Байере», если команда пробьется в Лигу чемпионов. Леверкузенцы финишировали на четвертом месте в Бундеслиге и примут участие в следующем розыгрыше еврокубкового турнира.