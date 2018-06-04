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    Лев: «Невызов Сане? Это было сложное решение. В итоге взяли Брандта»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал невызов нападающего Лероя Сане на чемпионат мира.

    «Это было непростое решение – выбрать между Сане и Брандтом. Выбрали Брандта. У Ройса, Мюллера и Дракслера прочное место в заявке.

    У Лероя огромный талант, он вернется в команду в сентябре.

    Это было сложное решение. Если бы это был забег на 100 метров, все бы решил фотофиниш», – сказал Лев.

    Четырнадцать действующих чемпионов мира не приедут в Россию на ЧМ

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.06.2018 23:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 5 июня 2018, 09:23

      Выбрал истинного арийца, чтобы тот светонул на ЧМ. Сане как минимум после этого сезона обязан быть в основе

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 июня 2018, 01:23

      Хрустальный Ройс сильнее Сане??? или дракслер который 3 матча за клуб сыграл?

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