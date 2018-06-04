Лев: «Невызов Сане? Это было сложное решение. В итоге взяли Брандта»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал невызов нападающего Лероя Сане на чемпионат мира.

«Это было непростое решение – выбрать между Сане и Брандтом. Выбрали Брандта. У Ройса, Мюллера и Дракслера прочное место в заявке.

У Лероя огромный талант, он вернется в команду в сентябре.

Это было сложное решение. Если бы это был забег на 100 метров, все бы решил фотофиниш», – сказал Лев.

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