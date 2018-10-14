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    Какой вы футболист?

    Лев: «Сане и Брандту нужно время, чтобы прогрессировать»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре наедающих Лероя Сане и Юлиана Брандта в матче Лиги наций против Голландии (0:3).

    «Молодые Сане и Брандт были глотком воздуха, но они упустили пару хороших моментов. Возможно, из-за неопытности. Им нужно время, чтобы прогрессировать.

    Мы все еще пытаемся найти правильное соотношение между опытными и молодыми игроками», – сказал Лев.

    Германия ужасна. Что с ней происходит?

    Источник: Sky Sports

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    14.10.2018 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 14 октября 2018, 20:42

      Да, пусть не переживают. Африканцы достаточно талантливы в футболе.

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 14 октября 2018, 19:30

      Нужно менять тактику...

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