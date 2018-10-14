Лев: «Сане и Брандту нужно время, чтобы прогрессировать»

Да, пусть не переживают. Африканцы достаточно талантливы в футболе.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре наедающих Лероя Сане и Юлиана Брандта в матче Лиги наций против Голландии (0:3).
«Молодые Сане и Брандт были глотком воздуха, но они упустили пару хороших моментов. Возможно, из-за неопытности. Им нужно время, чтобы прогрессировать.
Мы все еще пытаемся найти правильное соотношение между опытными и молодыми игроками», – сказал Лев.
Германия ужасна. Что с ней происходит?