Лев: «Сане и Брандту нужно время, чтобы прогрессировать»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре наедающих Лероя Сане и Юлиана Брандта в матче Лиги наций против Голландии (0:3).

«Молодые Сане и Брандт были глотком воздуха, но они упустили пару хороших моментов. Возможно, из-за неопытности. Им нужно время, чтобы прогрессировать.

Мы все еще пытаемся найти правильное соотношение между опытными и молодыми игроками», – сказал Лев.

Германия ужасна. Что с ней происходит?