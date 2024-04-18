Символическая сборная недели в Лиге чемпионов от WhoScored

Опубликована символическая сборная этой недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored.

Наибольшее представительство у дортмундской «Боруссии» – четыре футболиста.

При этом игроки «Манчестер Сити» в сборную не попали.

Вратарь: Андрей Лунин («Реал»);

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Эрик Дайер («Бавария»), Начо Фернандес («Реал»), Ян Матсен («Боруссия Д»);

Полузащитники: Усман Дембеле («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия Д»), Юлиан Брандт («Боруссия Д»), Брэдли Барколя («ПСЖ»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Никлас Фуллкруг («Боруссия Д»).