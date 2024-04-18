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    Символическая сборная недели в Лиге чемпионов от WhoScored

    Опубликована символическая сборная этой недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored.

    Наибольшее представительство у дортмундской «Боруссии» – четыре футболиста.

    При этом игроки «Манчестер Сити» в сборную не попали.

    Вратарь: Андрей Лунин («Реал»);

    Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Эрик Дайер («Бавария»), Начо Фернандес («Реал»), Ян Матсен («Боруссия Д»);

    Полузащитники: Усман Дембеле («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия Д»), Юлиан Брандт («Боруссия Д»), Брэдли Барколя («ПСЖ»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Никлас Фуллкруг («Боруссия Д»).

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    Источник: WhoScored

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