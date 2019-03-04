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    The Sun: «Ливерпуль» интересуется вингером «Байера» Брандтом

    «Ливерпуль» хочет купить атакующего полузащитника «Байера» Юлиана Брандта, сообщает The Sun.

    По сведениям издания, мерсисайдский клуб попытается заполучить 22-летнего немца летом за 22 миллиона фунтов (около 26 млн евро).

    Конкуренцию «Ливерпулю» в гонке за вингером готова составить мюнхенская «Бавария».

    • В текущем сезоне Брандт сыграл 33 матча в составе «Байера», забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    04.03.2019 09:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:46

      Бавария его не упустит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2019, 15:03

      Если он нужен Баварии, вряд-ли его упустят. Игрок прекрасный. Вместе с Хаверцом - будущее Бундестим, а возможно и Баварии.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 марта 2019, 10:11

      the sun. бранд абсолютно сырой еще игрок ! средненький футболист которых в германии куча. лев дебил взял брандта на чемп мира а не взял сане !

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:49

      Игрок уже качественный хоть и молод. Но на такую сумму рассчитывать не стоит, за него попросят гораздо больше.

      5
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