The Sun: «Ливерпуль» интересуется вингером «Байера» Брандтом

Бавария его не упустит.
«Ливерпуль» хочет купить атакующего полузащитника «Байера» Юлиана Брандта, сообщает The Sun.
По сведениям издания, мерсисайдский клуб попытается заполучить 22-летнего немца летом за 22 миллиона фунтов (около 26 млн евро).
Конкуренцию «Ливерпулю» в гонке за вингером готова составить мюнхенская «Бавария».
- В текущем сезоне Брандт сыграл 33 матча в составе «Байера», забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.