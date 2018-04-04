Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года

Классный игрок. Не зря Бавария интересуется. Как по мне, значительно интереснее Бэйли. К тому же немецкий характер, так что шансов стать звездой у него больше.
«Байер» объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Брандтом. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.
Хавбек выступает за команду с 2014 года. 21-летний футболист также привлекается в сборную Германии.
В текущем сезоне Брандт провел в чемпионате Германии 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Julian #Brandt: „Ich fühle mich total wohl und sehe, dass hier etwas Supergroßes heranwächst. Das haben erst kürzlich die Vertragsverlängerungen von @jonatah und Lars #Bender gezeigt. Die beiden sind genau wie ich davon überzeugt, mit dieser Mannschaft etwas erreichen zu können.» pic.twitter.com/PW9tG7OJi3— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 4 апреля 2018 г.