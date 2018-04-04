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    Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года

    «Байер» объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Брандтом. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.

    Хавбек выступает за команду с 2014 года. 21-летний футболист также привлекается в сборную Германии.

    В текущем сезоне Брандт провел в чемпионате Германии 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Байер»

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    04.04.2018 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 апреля 2018, 13:41

      Классный игрок. Не зря Бавария интересуется. Как по мне, значительно интереснее Бэйли. К тому же немецкий характер, так что шансов стать звездой у него больше.

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