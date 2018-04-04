Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года

«Байер» объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Брандтом. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.

Хавбек выступает за команду с 2014 года. 21-летний футболист также привлекается в сборную Германии.

В текущем сезоне Брандт провел в чемпионате Германии 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.